Rissa sull'aereo per Napoli: le immagini fanno il giro del web - VIDEO

Paura su un aereo che era in volo da Genova a Napoli. Come raccontano alcuni testimoni durante il viaggio è scoppiata una rissa per una tendina. La lite, nata come detto per futili motivi, è stata sedata dagli altri passeggeri e dal personale di volo. L'episodio - con tanto di video testimonianza - è stato segnalato anche al consigliere regionale FRancesco Emilio Borrelli.

“Ciao Francesco, ti invio un video di un litigio avvenuto sul volo Genova Napoli il cui motivo sembra essere dovuto all’ apertura e chiusura di una tendina. Non è possibile mettere a rischio un aereo intero per un futile motivo. I protagonisti 2 soggetti che ci fanno vergognare di appartenere alla stessa terra.“, scrive uno dei testimoni.