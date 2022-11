Partita di calcetto in via Masseria Grande a Pianura finisce nel sangue. Un 39enne e un 37enne, già noti alle forze dell'ordine, sono stati trasportati in ospedale a Fuorigrotta, entrambi colpiti da arma da taglio.

15 i giorni di prognosi prescritti a entrambi per ferite multiple da taglio. Indagini in corso per chiarire la dinamica e risalire agli aggressori.