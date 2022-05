Accoltellati dopo una rissa a Marechiaro: fermato il presunto aggressore

Fermato per tentato omicidio uno dei presuti aggressori dei due giovani che, domenica scorsa a Marechiaro, sono rimasti feriti gravemente dopo un accoltellamento. Il 16 maggio la Polizia ha eseguito un decreto di fermo emesso nei confronti di un 16enne accusato di tentato omicidio aggravato. Il giorno prima, dopo una lite scoppiata su una spiaggia a Marechiaro, due ragazzi rispettivamente di 16 e 17 anni - ora ricoverati in prognosi riservata - sono stati accoltellati, riportando gravi ferite. Un terzo giovane di 18 anni, invece, ha riportato escoriazioni al corpo e agli arti, con 15 giorni di prognosi.

Le indagini, durante le quali sono state raccolte le versioni di alcuni testimoni identificati sul posto - e grazie alle immagini di videosorveglianza di zona - hanno permesso di raccogliere gravi indizi a carico di alcuni giovani coinvolti nella rissa. In particolare, il 16enne fermato, è accusato di tentato omicidio aggravato. L'’indagato nella tarda serata di domenica si è presentato presso gli uffici di Polizia. Deferito all’Autorità Giudiziaria, inoltre, anche un 15enne che era in compagnia del fermato al momento dei fatti. Stamattina, dopo l’udienza di convalida, il GIP ha disposto per il sedicenne l’applicazione della misura della custodia cautelare presso Istituto Penale Minorile.