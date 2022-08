Maxi rissa in un noto lido: denunciati cinque napoletani in vacanza - VIDEO

Sono stati identificati e denunciati i responsabili della rissa scoppiata a Ferragosto ad Acciaroli in un noto lido. Si tratta di 5 giovani della provincia di Napoli, presumibilmente in vacanza nella cittadina salernitana. Il provvedimento è stato eseguito dai Carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania, in collaborazione con il Reparto operativo-Nucleo investigativo del comando provinciale di Salerno e con la stazione di Sant'Anastasia.

La rissa

Gli indagati hanno iniziato a spintonarsi - per futili motivi - sulla terrazza della struttura dove in tanti stavano festaggiando il Ferragosto. La rissa, poi, è proseguita sulla spiaggia. Per sedare la maxi zuffa è stato necessario l'intervento dei Carabinieri con numerose pattuglie. Sul posto sono stati identificati i cinque che hanno preso parte alla rissa. Le immagini, condivise anche dal consgliere regionale Borrelli, sono finite sui social e sono diventate subito virali.