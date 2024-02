Manfredi risponde ai genitori di Giogiò: “Massima attenzione alla sua memoria”

"Io rispetto le emozioni delle persone, c'è massima attenzione da parte dell'amministrazione nei confronti della memoria di Giogiò". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, all'indomani delle affermazioni di Daniela di Maggio, madre del ragazzo ucciso lo scorso agosto in piazza Municipio, che si è detta "indignata" per la decisione del Comune di consegnare una targa a Geolier. Il sindaco ha ricordato che l'amministrazione sta lavorando per apporre una targa in memoria di Giogiò sul luogo dove è avvenuto l'omicidio.

"Siamo in attesa dell'ultima autorizzazione da parte della Prefettura - ha riferito - per questo appuntamento che è stato fortemente voluto da noi e dalla famiglia. Il ricordo di Giogiò continuerà ad essere forte a Napoli, ma in parallelo dobbiamo parlare con tanti mondi della città portando messaggi positivi perché solo attraverso un lavoro inclusivo riusciremo a veicolare i messaggi di legalità, di rispetto delle regole al mondo giovanile non solo napoletano ma ai tanti ragazzi che oggi vivono spesso modelli negativi". Manfredi ieri ha chiesto a Geolier un impegno proprio in questa direzione. "Noi dobbiamo accompagnare i ragazzi con il dialogo in un percorso per fare in modo che comprendano quali sono i valori in cui devono credere", ha concluso.