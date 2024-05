Riscossione tasse, Assoutenti: “I procedimenti nulli bloccheranno tutto”

Una valanga di "procedimenti nulli" rischiano di bloccare gli uffici giudiziari della città metropolitana di Napoli. Lo sostiene in una nota Assoutenti Napoli in merito alla posizione di Napoli Obiettivo Valore, la società di recupero delle somme dovute dal contribuente, che "non avrebbe i requisiti di legge per la riscossione da parte del comune che vanta il più alto numero di debiti erariali in Italia, come avvisi esecutivi e cartelle".

Per risolvere "il caos riscossioni" Assoutenti Napoli propone quindi "un tavolo di conciliazione permanente a supporto dei cittadini che, per far valere i propri diritti riconosciuti, devono rivolgersi al Giudice di Pace o alla Commissione tributaria". "Siamo davanti alla più vasta operazione che coinvolge le aule del Giudice di pace di Napoli e della commissione tributaria provinciale, il rischio di blocco è reale - spiega l'avvocato Claudio di Napoli, responsabile di diritto tributario di Assoutenti -.

Per questo abbiamo deciso di istituire una task force gratuita ed efficace per la verifica degli atti da annullare mettendo a disposizione dei cittadini professionisti ed esperti del settore in grado di fornire informazioni e supporto e arrivare ad una conciliazione con l'amministrazione". "Il sindaco Manfredi - conclude il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso - è persona intelligente e preparata ed ha acquisito la conoscenza giusta in materia amministrativa per poter scegliere una conciliazione gratuita oggi, che infinite cause per il domani".