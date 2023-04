Chef napoletano rischia di chiudere il ristorante: "Nessuno viene da quando hanno saputo che sono gay"

Mariano Scognamiglio, titolare e chef del ristorante di Mariano, conosciuto per aver partecipato tre anni fa al programma televisivo Quattro Ristoranti condotto da Alessandro Borghese, ha deciso di chiedere un aiuto economico lanciando una raccolta fondi, per evitare la chiusura del suo locale. Mariano è napoletano, ma da diversi anni si è trasferito ad Arezzo dove, insieme al compagno ha aperto un ristorante.

Per lo chef - che ha scritto una lunga lettera nella quale chiede aiuto per risanare i debiti - la "colpa" di questo fallimento sarebbe da attribuire a due fattori: il primo riguarda il fatto che le persone del paese hanno sabotato il locale dopo aver scoperto, tramite la trasmissione di Borghese, che lui è gay; poi, come per tanti altri ristoratori purtroppo, si è messa anche la pandemia.

"Rischiamo di perdere anche casa"

"Abbiamo aperto un ristorante, e nel 2019 abbiamo partecipato ad una trasmissione televisiva che ci ha donato visibilità ma è anche stata la nostra condanna.

Nella cittadina in cui viviamo non è stato apprezzato il fatto che siamo una coppia di due uomini che condividono la vita e che ora tutta L’Italia ne è a conoscenza. Per giunta ci si è messa anche la pandemia di covid-19 che per due anni ci ha visti chiusi senza nessun guadagno e senza alcun aiuto dalle istituzioni italiane", spiega.

"Dalle foto potete vedere voi stessi che cosa pensano di noi e che cosa abbiamo subito…. Che cosa persone che potrebbero essere vostri figli, fratelli…familiari, sono stati costretti a subire per essere semplicemente se stessi.

Questo ha provocato la rovina di tutto quello che avevamo costruito con tanti sacrifici, ed ora rischiamo anche di perdere il tetto sotto il quale viviamo…. Senza lavoro e senza casa!", ha continuato.

Ex attore di Un Posto al Sole

Mariano, come detto, è napoletano ed è ad Arezzo da diversi anni. Per venticinque anni ha fatto teatro e per cinque anni è stato attore di Un posto al sole recitando la parte del medico, ormai 15 anni fa. Da diverso tempo si dedica interamente alla sua passione: la cucina.

Mariano ha una grande passione per la cucina medievale. Ha un compagno, Gianfranco, che lavora con lui dopo aver lavorato per anni per l’alta moda. Serve piatti legati alla cucina medievale. Preparazioni antiche, quindi, come: ribollita, peposo, crostini neri e molte altri. Mariano è molto sicuro di sé e non ha paura di mettersi in gioco, ma non ammette rielaborazioni delle ricette storiche, “altrimenti è un altro piatto”.