Rischia di soffocare nel ristorante: salvato da un carabiniere fuori servizio

Un carabiniere libero dal servizio ha salvato la vita ad un 59enne che stava per soffocare per un boccone di traverso in un ristorante di Castel Volturno. La vittima era a pranzo con amici e parenti quando ha iniziato a sentirsi male. Ha chiesto aiuto cercando di attirare l’attenzione dei presenti, senza riuscire a emettere alcun suono e cadendo a terra dopo pochi istanti, come spiega Casertanews.it.

Sul posto, libero dal servizio, c’era un appuntato dei carabinieri che resosi conto della gravità della situazione è prontamente intervenuto in soccorso dell’uomo. Le immediate manovre, prima tese a rimuovere l’ostruzione che gli impediva di respirare, e poi a rianimare il malcapitato, hanno permesso di scongiurare il peggio e di fargli riprendere coscienza.

L’ambulanza, fatta intervenire sul posto dopo pochi minuti, attraverso l’immediato allarme inoltrato alla Centrale operativa del Reparto territoriale carabinieri di Mondragone, ha consentito al 59enne di ricevere le cure necessarie e di essere trasportato prima presso il pronto soccorso della clinica "Pineta Grande" di Castel Volturno e successivamente trasferito presso l’ospedale "Cardarelli" di Napoli dove è stato ricoverato, non in pericolo di vita.