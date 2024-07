Riqualificazione via Carlo de Cesare: caos e disagi per residenti e commercianti Principale arteria di collegamento con piazza Trieste e Trento

Tre settimane, tanto durerà il calvario per i residenti dell’area cittadina compresa tra via Carlo De Cesare e piazzetta Sant’Anna di Palazzo; sono appena iniziati infatti i lavori di riqualificazione del manto stradale giunto oramai in condizioni di grave instabilità. Sono anni che la Municipalità 1, incaricata sulla gestione delle così dette strade secondarie, - le principali sono gestite direttamente dal Comune - raccoglie esposti e segnalazioni sullo stato di rischiosità del manto stradale giugno a livelli allarmanti; l’antico selciato infatti presenta da tempo notevoli depressioni e avvallamenti cagionati per lo più dall’alto impatto del traffico veicolare che non è proporzionato a quello di una strada costruita oltre quattrocento anni fa con criteri progettuali lontani anni luce da quelli odierni. I caratteristici basoli in pietra vesuviana infatti poggiano su una soletta di terreno battuto colato su di una struttura reticolare, mentre le parti sottostanti presenta delle profonde cavità; I lavori di livellamento e riposizionamento del basolato dovrebbero concludersi entro l’8 agosto prossimo.

Nel frattempo gravi danni economici stanno patendo le tante attività commerciali della zona interessata. I ristoranti sono pressoché vuoti con turisti e avventori che preferiscono girare a largo anziché insinuarsi nell’are di cantiere; notevoli i disagi anche per i pazienti dei tanti studi medici presenti lungo quel tratto stradale si stanno sottoponendo a rischi concreti dovendo attraversare spazi molto risicati guadando il percorso su travi posizionate a mo di ponte con i grandi mezzi da lavoro in movimento; pur contando sulla oggettiva disponibilità delle squadre di operai che si sono impegnate a creare dei varchi di accesso più comodi e meno rischiosi la situazione non sarà sopportabile a lungo termine. Nel frattempo chi dovrà raggiungere piazza Trieste e Trento potrà farlo seguendo il nuovo dispositivo di circolazione veicolare previsto dall’ordinanza 1241 del 1 luglio scorso che prevede l’attraversamento di vico Sergente Maggiore con obbligo di svolta a destra.