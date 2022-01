Restyling per Pianura: al via il Contratto di quartiere

Partiranno ad aprile e dureranno dodici mesi i lavori per il completamento del primo lotto del programma di riqualificazione previsto dal "Contratto di Quartiere II di Pianura", oggetto di una delibera, la 595 del 30 dicembre scorso, della giunta del Comune di Napoli. L'annuncio oggi in Commissione Urbanistica, presieduta da Massimo Pepe, che ha incontrato i tecnici dei servizi competenti. Oggetto della prima parte degli interventi, finanziati con 3,2 milioni di euro dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, saranno il parco Falcone e Borsellino e la viabilità circostante.

Il progetto "Contratto di Quartiere II Pianura", ha spiegato il presidente Massimo Pepe, "è un'opera fondamentale per la riqualificazione di questa periferia che finalmente potrà beneficiare di un polmone verde con attrezzature per lo sport e l'aggregazione sociale dedicate sia ai bambini che ai giovani e agli adulti. L'area verde, chiusa da anni, sarà riqualificata e messa in collegamento con la vicina Casa della Cultura. Prevista anche l'installazione di un sistema di videosorveglianza". Il secondo lotto del programma riguarderà il recupero di alloggi di edilizia residenziale pubblica e delle botteghe storiche.