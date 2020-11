Napoli Est, conclusa parte della riqualificazione urbana: i risultati

Questa mattina l’Assessore Alessandra Clemente ha effettuato un sopralluogo ai lavori eseguiti nell’ambito del progetto di Riqualificazione urbanistica e ambientale di via Ferraris, via Brecce a Sant’Erasmo, via Gianturco e via Nuova delle Brecce prima della riconsegna alla città delle aree. I lavori sono stati realizzati nell’ambito del Programma Operativo Complementare 2014-2020 in un più ampio progetto di riqualificazione di tutta Napoli Est.

L’investimento effettuato, pari a circa 13.5 milioni di euro, ha permesso la riqualificazione integrale di via Galileo Ferraris, nel tratto compreso tra via Benedetto Brin e via Ferrante Imparato; via Emanuele Gianturco, nel tratto da via Taddeo da Sessa e via Galileo Ferraris; via Nuova delle Brecce e via Brecce a Sant’Erasmo, da via Ferraris a via Reggia di Portici.

Sono stati riqualificati circa 2 chilometri e mezzo di strade, con realizzazione di nuove pavimentazioni (in conglomerato bituminoso ad elevata aderenza, anche in sostituzione dei sanpietrini esistenti), della segnaletica e dei relativi marciapiedi. Sono state realizzate piste ciclabili per più di 1 chilometro, da connettersi con i futuri interventi di riqualificazione di Napoli Est. Sono state inserite alberature, aree verde e nuovi arredi. Sono stati adeguati i sottoservizi comunali: rete idrica, rete fognaria e sistema di drenaggio delle acque meteoriche di superficie. È stata rifatta l’illuminazione stradale, con nuovi impianti ad alta efficienza con lampade a LED.

Sono inoltre state realizzate due nuove rotatorie (una all’intersezione di via Ferraris e via Gianturco, l’altra all’intersezione di via Gianturco e via Taddeo da Sessa) con l’intento di migliorare la sicurezza delle intersezioni e migliorare la circolazione stradale. Sono stati inoltre riqualificati due sottopassi ferroviari.

Il cantiere è stato completamente smobilitato e nei prossimi giorni le opere verranno restituite all’ordinaria gestione comunale per il pieno godimento di tutti i cittadini.



"L'impegno per il quartiere di Gianturco, per i suoi abitanti e per le attività economiche che li insistono – commenta l’Assessore Clemente –consiste nella riqualificazione della vecchia zona industriale in area di servizi, residenza e socialità. Oggi abbiamo terminato un pezzo importante di questo lavoro e sono in avanzato stato di programmazione gli interventi per via Traccia a Poggioreale, per via Miraglia, per via Marino di Caramanico e per via Comunale del Macello. Le nuove rotatorie hanno il pregio anche di diminuire il traffico e gli ingorghi che sempre hanno appensantito la circolazione in quell'area. Nel periodo della prima emergenza sanitaria, con la collaborazione di R.F.I. abbiamo aperto la stazione Traccia della Linea 2 della Metropolitana ed il relativo sottopasso di collegamento tra via Imparato e i Rioni Ascarelli e Luzzatti, a vantaggio dell’accessibilità di questi ultimi. In questi giorni verrà cantierizzato, nell’ambito di un altro appalto, il tratto di via Ferraris fino a Corso Lucci".

Gallery