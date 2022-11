Riprese di “The equalizer 3": cambia il traffico a piazza del Gesù

Modifica e integrazione della ordinanza dirigenziale n. 1371 del 09/11/2022 che istituisce un particolare dispositivo di traffico temporaneo in piazza del Gesù per consentire le riprese del lungometraggio “The Equalizer 3".

Il nuovo dispositivo prevede dal 21/11/2022 al 23/11/2022:

1. sospendere le aree di sosta riservate alle autovetture in servizio pubblico (taxi) in piazza del Gesù e istituire il divieto di transito dei bus turistici solo nei giorni 21, 22 e 23 novembre 2022;

2. istituire un'area di sosta per i veicoli del trasporto pubblico non di linea (taxi) in Calata Trinità Maggiore, nelle aree di sosta regolamentate a pagamento senza custodia (cd strisce blu)