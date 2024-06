Sospesa l'interdittiva, può ripartire il cantiere da 100 milioni

Sembrerebbe pronto a ripartire il cantiere di via Teverna del Ferro, a San Giovanni a Teduccio. I lavori sono fermi da quasi tre mesi, da quando la Cobar, l'azienda che ha vinto l'appalto per la ricostruzione di quello che è conosciuto come il Bronx, è stata fermata da un'interdittiva amministrativa, scaturita da un'indagine della Procura di Salerno per frode. Un danno non da poco se si considera che la società di Altamura si è aggiudicata una ventina di progetti Pnrr in tutta Italia. E tra questi ce ne sono due a Napoli: quello di via Taverna del Ferro, che vanta un finanziamento da 100 milioni di euro, e quello per i Bipiani di Barra-Ponticelli, altri 24 milioni. Soldi che saranno garantiti solo se verranno rispettati i tempi, altrimenti rischiano di andare perduti.

Pochi giorni fa, il Tar ha sospeso l'interdittiva e questo dovrebbe aver liberato le mani della Cobar. Motivo per cui è presumibile che i lavori possano riprendere. A confermarlo è l'assessore all'Urbanistica, nonché vicesindaco del Comune di Napoli, Laura Lieto: "Il Tar ha sospeso il provvedimento e i lavori riprendono regolarmente. Non so di preciso quando ciò accadrà, ma è un fatto imminente".

Si spera che la ripresa sia davvero imminente, perché i lavori hanno accumulato un ritardo notevole. Il 1 aprile la Cobar avrebbe dovuto completare gli abbattimenti, ma è facile constatare che restano ancora alcuni manufatti da distruggere. Altro tempo è stato perduto per attendere il parere della sovrintendenza per la rimozione di alberi secolari. Attese che hanno scatenato anche la reazione del Comitato ex Taverna del Ferro, che il 28 maggio ha occupato la sede della VI Municipalità. Secondo il crono-programma, entro l'autunno 2024 è prevista la consegna della prima metà delle nuove case, 180 alloggi. Solo rispettando la scadenza si accederà alla seconda tranche di finanziamento. Altrimenti, al netto delle rassicurazioni del Comune, il rischio di perdere i soldi è più di una preoccupazione.