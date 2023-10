Affari dal rione Traiano a Genova: sei arresti

I militari del Comando provinciale di Genova della guardia di finanza e il personale della Squadra mobile hanno eseguito 6 arresti per trasferimento fraudolento di valori originariamente contestato con l'aggravante di associazione di stampo mafioso. I sei, di origine campana, sono domiciliati a Genova: sono accusati di aver rilevato l'esercizio commerciale "Libeccio" (bar, gelateria, commercio e somministrazione di alimenti e bevande), sul Lungomare di Pegli, nel ponente genovese, e di averlo fittiziamente intestato a soggetti prestanome allo scopo di nasconderne la riconducibilità al reale proprietario Angelo Russo: l'uomo, originario del Rione Traiano a Napoli, attualmente detenuto, segnalato come condannato dalla Corte d'Appello di Napoli nel 2011 per traffico di sostanze stupefacenti e arrestato a Genova nel 2019, nel corso di un'operazione antidroga condotta dalla Procura della Repubblica di Napoli, in quanto facente parte di una rete di narcotrafficanti con base nel capoluogo campano.

In particolare, dalle indagini condotte dalla squadra mobile di Genova e dal Gico del nucleo di polizia economico-finanziaria di Genova, insieme allo Scivo della guardia di finanza, è emerso che Russo ha acquisito la titolarità di fatto del locale "Libeccio" attraverso l'intestazione di comodo a un uomo originario di Torre Annunziata, ma da tempo residente a Genova. La fittizia intestazione a soggetti di comodo ha consentito ad Angelo Russo di gestire il locale ininterrottamente dal 2018, evitando così possibili sequestri dell'attività derivanti dai gravi reati in materia di stupefacenti, per i quali è stato anche condannato in via definitiva.