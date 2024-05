"Vogliono mandarci via da casa". Sale sulla ringhiera e minaccia di lanciarsi nel vuoto

Forti tensioni nell’isolato 2 del Rione Amicizia dove diversi residenti stanno protestando contro gli sgomberi. Una donna si è messa in bilico sulla ringhiera del palazzo. Sul posto sono arrivati i carabinieri, i vigili del fuoco e i soccorritori del 118.

"Lo scorso 27 febbraio le Forze dell’Ordine hanno notificato un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP presso il Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli, a 16 indagati individuati come occupanti abusivi di 17 immobili situati all’interno del plesso di edilizia pubblica denominato “Rione San Francesco” e conosciuto con la denominazione di “Rione Amicizia”, in particolare in Via Filippo Maria Briganti e nelle vie limitrofe. 2Si tratta di 566 appartamenti divisi in 21 isolati dei quali 12 saranno oggetto degli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa Resilienza “PNRR” per essere riqualificati", spiega il deputato Francesco Emilio Borrelli.

Riqualificazione

“Oggi è una bellissima giornata per l’Acer – aveva dichiarato il presidente David Lebro qualche mese fa quando era stato approntato il progetto– Potremo finalmente passare all’azione e riqualificare uno dei rioni più degradati di Napoli, grazie alla sinergia tra la Regione Campania e il Comune di Napoli".