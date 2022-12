Mocerino rinviato a giudizio, il consigliere regionale: "Fiducia nella magistratura"

Carmine Mocerino, consigliere regionale campano capogruppo della formazione "De Luca Presidente", è stato oggi rinviato a giudizio con l'accusa di voto di scambio. La vicenda secondo gli inquirenti risalirebbe alle elezioni regionali scorse, del 20 e 21 settembre 2020.

"Facile immaginare il mio stato d'animo in queste ore – dichiara Mocerino – in relazione ad un'accusa per me particolarmente mortificante. Una contestazione lontana anni luce dal mio modo di essere e di fare politica. Come è doveroso e naturale che sia affronterò l'iter processuale, continuando a nutrire nella Magistratura la fiducia di sempre. Proseguo la mia attività istituzionale e politica con l'impegno e la passione di ogni giorno, accompagnato dalla serenità d'animo di chi non ha commesso quanto contestatogli e nella certezza che tanto emergerà nella fase dibattimentale che auspico sia rapida e veloce".