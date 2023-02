Controlli al Vomero e all'Arenella: rimozione forzata per 24 veicoli in sosta vietata

Nell'ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli nelle aree della “movida”, gli agenti dei commissariati San Ferdinando, Decumani e Vomero, i finanzieri del Comando provinciale di Napoli e personale del servizio autonomo della polizia locale del Comune di Napoli hanno effettuato controlli a Chiaia, al centro storico e al Vomero.

Nella zona collinare, in via Aniello Falcone, via Suarez, piazza Vanvitelli e calata San Francesco, sono state contestate 36 violazioni del Codice della Strada per sosta vietata e rimossi 24 veicoli poiché parcheggiati in sosta vietata con rimozione forzata.