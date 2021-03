Murales dedicati a morti di criminalità, rimosso quello per Giuseppe Sannino

Prosegue a Napoli e provincia la rimozione di murales e 'altarini' dedicati a vittime legate alla criminalità. Stamane a Cercola, in via Matilde Serao angolo via Moro, l'amministrazione comunale assistita dalle forze dell'ordine ha provveduto alla cancellazione di un murale dedicato a Giuseppe Sannino.

Ventuno anni, Sannino venne ucciso il 25 giugno 2012 a colpi di arma da fuoco.

Il murale, realizzato sul muro perimetrale di una scuola di proprietà pubblica, sarà eliminato in ottemperanza delle disposizioni seguite dal Comitato ordine e sicurezza pubblica dell'area metropolitana del 4 marzo scorso.