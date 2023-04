Santa Lucia, rimossi trentanove veicoli abbandonati in strada

Nell’ambito delle attività di controllo del territorio il Nucleo Veicoli Abbandonati della Polizia Municipale, unitamente ai Nibbio della Polizia di Stato, ha realizzato un importante intervento di bonifica del territorio della Municipalità 1, procedendo alla rimozione di 39 veicoli rinvenuti in sosta vietata o perché in evidente stato di abbandono.

Le operazioni hanno interessato numerose strade nell’area del Pallonetto, via Monte di Dio, via Supportico d'Astuti, via Generale Parisi, via Egiziaca a Pizzofalcone, via Nuova Pizzofalcone, via Pallonetto a Santa Lucia, vico Solitaria e Largo Nunziatella.

I veicoli sono stati individuati in parte dagli agenti nel corso dei servizi ordinari di controllo del territorio e in parte segnalati dai cittadini alla mail istituzionale dedicata, ovvero polizialocale.veicoliabbandonati@comune.napoli.it.

Le attività programmate proseguiranno nelle prossime settimane in tutti i quartieri cittadini.