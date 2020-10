Quarto, un uomo non vuole indossare la mascherina e si scaglia contro i carabinieri: arrestato

A Quarto un uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale dopo - come riporta Cronaca Flegrea - essersi rifiutato di indossare la mascherina. L'uomo, che era nei pressi di uno stazionamento autobus, è stato avvicinato dai carabinieri che gli hanno chiesto di indossare la mascherina. Dopo il rifiuto, l'uomo non ha voluto mostrare i documenti. Dopo essersi anche scagliato contro i carabinieri è finito in manette con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. E' stato processato per direttissima.

