Rifiuti tossici nel Porto, lavoratori e ambientalisti in protesta

Mattinata di protesta nel Porto di Napoli, dove sono conlfuiti i lavoratori del sindacato SI Cobas e gli ambientalisti del movimento Friday for future. Il motivo della mobilitazione, in concomitanza con l'ottavo sciopero mondiale per la salvaguardia dell'ambiente, è da ricercare nel sequestro di centinaia di tonnellate di rifiuti tossici da parte della Guardia di finanza in alcuni cantieri navali. Scarti che, si è scoperto, venivano anche sversati in mare.