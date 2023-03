Getta spazzatura (anche "romantica") in strada, il sindaco gliela fa riportare a casa

Aveva sversato dei rifiuti in via Spiaggia Romana, a Bacoli, un posto particolarmente bello nella splendida area flegrea. Purtroppo per lui, però, le telecamere di sorveglianza lo hanno colto in flagrante. La polizia locale lo ha identificato e qualche ora dopo si è ritrovato fuori casa gli operai del Comune che gli hanno restituito i sacchetti e gli hanno consegnato una multa.

Ne ha scritto, su Facebook, il sindaco bacolese Josi Della Ragione.

"Te lo stiamo riportando a casa! A Bacoli abbiamo pure gli incivili romantici. Un barbaro ha scaricato questo scempio in strada. Lo abbiamo scoperto. E, tra i rifiuti, è uscito fuori anche un bigliettino mieoloso. “Per te. Mi manchi da morire”. Con tanto di cuoricino. Quanta dolcezza. Lo saremo anche noi. Perché anche tu “ci manchi da morire”. Incivile. Per questo, ti stiamo riportando la spazzatura a domicilio. E ci siamo permessi di aggiungere, in allegato, un bel verbale ed una denuncia per reati contro l’ambiente. Questa piccola discarica ha davvero dell’incredibile. Perché bastava che il vandalo di turno percorresse in auto altri pochi metri, ed avrebbe raggiunto il centro di raccolta della Flegrea Lavoro, a Cuma. In un comune in cui superiamo il 90% di raccolta differenziata ed in cui raccogliamo i rifiuti porta a porta. Forse gli dava troppa fatica. No problem. Ci pensiamo noi ad allietarti questo sabato mattina. Ringrazio il Centro Ittico Campano. Ringrazio le Guardie Ambientali. Ringrazio la Flegrea Lavoro. Via Spiaggia Romana non sarà mai più la pattumiera di Bacoli. Insieme, siamo più forti. Una denuncia alla volta. Un verbale alla volta, a chi sporca la nostra città. Non vi daremo tregua. “Col cuore!”".