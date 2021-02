Sversano rifiuti in un terreno: filmati e denunciati da un cittadino (VIDEO)

La Polizia Municipale di Qualiano, coadiuvata dai carabinieri della locale stazione, in due diverse operazioni hanno scoperto e sanzionato due persone che sversavano illecitamente rifiuti in un terreno in zona cardinale. Si tratta di due cittadini del posto che sono stati multati per lo sversamento dei rifiuti su area pubblica.

Grazie alla segnalazione di un cittadino che ha ripreso due persone ed ha inviato il video alle forze dell'ordine, ieri alle 17 circa in zona cardinale, la municipale e i carabinieri sono risaliti al responsabile e lo hanno convocato in caserma, notificandogli la sanzione. Oltretutto, l'uomo è stato invitato a rimuovere tutto quello che aveva illecitamente scaricato.

Stamattina, invece, grazie ad un appostamento, è stata identificata una donna che, sempre nella stessa zona, stava sversando in un terreno rifiuti di diversa natura che aveva nella sua auto. La Polizia Municipale ed i carabinieri sono intervenuti cogliendo la donna in flagranza di reato. Anche per lei è scattata una salata contravvenzione e l'invito a rimuovere i rifiuti che aveva appena abbandonato.

“Il mio ringraziamento va alla Polizia Municipale ed ai carabinieri di Qualiano che, a fari spenti, lavorano garantendo ogni giorno la legalità nel nostro territorio”, dichiara il sindaco di Qualiano Raffaele De Leonardis. “Un ringraziamento anche al cittadino che ha denunciato lo sversamento abusivo. Per far si che dal punto di vista ambientale le cose cambino, tutti dobbiamo essere sentinelle del nostro territorio”, conclude De Leonardis.