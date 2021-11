Rifiuti sull'auto parcheggiata da un disabile: "Stallo sommerso dalla spazzatura"

Stamattina probabilmente si mette fine alla brutta storia dei rifiuti sull'auto del signor Antonio a Casoria, parcheggiata regolarmente sul posto disabili a lui assegnato.

"Stamattina saremo sul posto insieme al sindaco di Casoria Raffaele Bene e alla Polizia Municipale di Casoria - dichiara Asia Maraucci, presidente de La Battaglia di Andrea - si cercherà di capire come risolvere nell'immediado il problema e soprattutto di capire se gettare i rifiuti lì, al posto disabili, è consuetudine o c'é un'ordinanza, cosa che sembrerebbe da escludere, perché in tal caso bisognerebbe garantire il parcheggio. Ciò che abbiamo chiesto noi e il signor Antonio, è di spostare il posto di appena un paio di metri, giusto di fianco - conclude - per garantire tranquillità al signore e soprattutto per evitare danni alla macchina e danni fisici e psicoligici alla moglie disabile, cose che purtroppo stanno avvenendo. Poi è chiaro che il comune e la Polizia Municipale, laddove ci siano i presupposti, potranno agire contro chi ha sbagliato e, nello stesso tempo, anche la famiglia dovrà avere il danno dell'auto risarcito". Il sindaco e la vicesindaca hanno effettuato un sopralluogo, dopodiché si consulteranno con il Comandante della Polizia Municipale per risolvere quanto prima questo problema ad un donna che già vive la disabilità e non può avere ulteriori problemi".