Rifiuti speciali, blitz di esercito e municipale a Sant'Antimo

La Commissione Straordinaria del Comune di Sant’Antimo, composta da Maura Nicolina Perrotta, Simonetta Calcaterra e Salvatore Carli, d’intesa con l’Incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi nella regione Campania nell’ambito della “Terra dei Fuochi”, Filippo Romano, ha disposto controlli del territorio cittadino al fine di contrastare lo sversamento illecito di rifiuti e di prevenire i roghi. Personale della polizia municipale e dell’Esercito ha effettuato un’attività di pattugliamento del territorio santantimese per verificare la presenza di eventuali attività pericolose per la salubrità del territorio cittadino.

E' stata ispezionata un’officina di gommista risultata priva di autorizzazioni amministrative e della documentazione obbligatoria relativa al corretto smaltimento dei rifiuti, in particolare pneumatici. Il titolare è stato denunciato e sanzionato per un importo complessivo di 5mila euro con conseguente sequestro amministrativo ed affidamento in custodia di tutto il materiale e le attrezzature presenti nel locale ai fini della successiva confisca.

Presso un capannone adibito a deposito di componenti di mobili è stata accertata, nel piazzale antistante la struttura, la presenza di una notevole quantità di materiale legnoso ed il titolare è stato diffidato ad effettuare - nel più breve tempo possibile e nei termini di legge - le necessarie operazioni di smaltimento del materiale rinvenuto, segnalato al competente Ufficio Igiene e Sanità per gli eventuali provvedimenti consequenziali. In un terreno agricolo, con alcune tettoie di protezione, sono state rinvenute numerose auto usate, presumibilmente destinate alla vendita. Sono in corso le verifiche delle autorizzazioni amministrative e urbanistiche per l’adozione di eventuali successivi provvedimenti. L’attività di controllo proseguirà costantemente.