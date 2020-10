Discarica a cielo a aperto in pieno centro: la denuncia (VIDEO)

Il varco Bausan del Porto di Napoli, piazza del Carmine, la stazione di Porta Notala della Circumvesuviana. Tre punti, un triangolo nel cuore della città, al cui centro c'è piazza Guglielmo Pepe, sempre più spesso utilizzata come discarica a cielo aperto dai cittadini. Da giorni, sono ammassati rifiuti speciali come mobili, materassi, anche qualche water. Il tutto in una zona in cui, tra porto, stazione e monumenti, i turisti passano frequentemente. Non è certo una bella cartolina quella che mostrano le immagini girate da Bukaman, che ha raccolto il grido dei residenti: "Nessuna vigilianza in questa zona ed ecco il risultato".