Sciopero Asia, i sindacati: "Concorsi non trasparenti"

Bufera su Asia. Turni massacranti e assunzioni dubbie sono alla base dello sciopero indetto da Usb, Cnal e Fial. Uno scioperino, con poche decine di adesioni, che potrebbe essere solo il preludio ad altre mobilitazioni più corpose e, a quel punto, Napoli potrebbe trovarsi davvero sommersa dai rifiuti. "Asia viene sempre più gestita con una logica privatistica e chi indica le cose che non vanno viene emarginato - afferma Vincenzo Devincenzo di Usb - Ci sono lavoratori costretti a turni massacranti, per non parlare della mancata sicurezza sul lavoro".

I manifestanti sottolineano che l'assunzione di lavoratori interinali nei mesi scorsi rappresenta, per loro, un'anomalia: "A questi ragazzi sono stati promessi percorsi preferenziali quando ci sarà il concorso per assunzione definitiva - accusa Domenico Merolla di Fial - Nessuno ha spiegato loro che la legge non lo permette. A questa azienda servono almeno 1.500 assunzioni, altro che le 600 di cui si parla. Ma tutto deve essere fatto con trasparenza che fino a oggi non abbiamo visto".

Sul banco della trattativa anche il destino dei lavoratori ex Cub: "Devono essere stabilizzati per primi, come prevede la legge - precisa Gabriella Peluso di Cnal - Questo è solo il primo sciopero, ma siamo pronti a indirne altri coinvolgendo più lavoratori perché su sicurezza e trasparenza non faremo passi indietro".

(n. b. le immagini di rifiuti nel video sono di repertorio)