I rifiuti di Roma non arriveranno a Napoli: "Ma la guardia resta alta"

I rifiuti di Roma non arriveranno a Napoli. La notizia viene diffusa dal sindaco di Giugliano, Nicola Pirozzi, che ha condiviso con i propri concittadini la nota della Sapna: l'azienda di igiene urbana della Città Metropolitana di Napoli. Ad oggi, secondo la nota, non ci sarebbe un accordo con Ama (che, invece, gestisce i rifiuti nella Capitale).

Tutto è partito quando Luigi de Magistris, ex sindaco della città Metropolitana, aveva teso la mano a Virginia Raggi per risolvere il problema dei rifiuti a Roma. Le sue parole, però, vennero subito contestate e molti sindaci, soprattutto dell'area Nord o di comuni rientranti nella cosiddetta Terra dei Fuochi, si mobilitarono per scongiurare ogni tipo di accordo.

Ad oggi, viste le novità, i primi cittadini vincono una battaglia importante, ma "l'attenzione resta alta" annuncia lo stesso Pirozzi. Di seguito riportiamo, integralmente, la nota del primo cittadino.

L'annuncio di Pirozzi

"Lo scrivo a scanso di equivoci: non si canta vittoria perché la guardia deve restare sempre alta. Ma non posso non sottolineare cosa ha prodotto la nostra azione politica rispetto all’annuncio dell’arrivo a Giugliano, il 4 ottobre, dei rifiuti provenienti da Roma. Un sindaco non ha i poteri per fermarli; eppure, rispetto a chi, appresa la notizia, politicamente ha cercato solo di strumentalizzarla contro questa amministrazione, mettendo in campo solo azioni di visibilità sui social, condite dalle solite offese e dalle solite bugie, personalmente ho capito che da soli non ce l’avremmo fatta a fermare l’ennesima stortura.

E mentre una parte della politica ci marciava su, sperando come i gufi che i rifiuti il 4 ottobre arrivassero a Giugliano solo per il gusto di scaricare altro fango sul sindaco e sull’amministrazione, ho avuto l’intuizione di aggregare sul fronte del “no ai rifiuti a Giugliano” tutti i sindaci dell’hinterland a nord di Napoli. Ho capeggiato questa rete territoriale nelle istituzioni e il risultato lo abbiamo portato a casa. Almeno per il momento. In due ore i miei colleghi non solo hanno risposto all’appello ma hanno impegnato i rispettivi consigli comunali a sostenere la nostra battaglia. Con i fatti e non con le chiacchiere. Nelle istituzioni e non sui social.

Un primo risultato, come detto, è arrivato: la “Sapna”, società della “Città metropolitana” di Napoli che gestisce lo “Stir” di Giugliano, ha messo su carta un impegno: i rifiuti a Giugliano non arrivano e più precisamente “che nessun accordo è stato sottoscritto tra la Sapna e l’Ama per conto della città di Roma. E che alla data odierna non è stato conferito presso l’impianto di Giugliano in Campania alcun rifiuto proveniente da Roma”. La mobilitazione istituzionale ha pagato, almeno per il momento, e penso sia chiaro che col nostro arrivo al Comune l’indirizzo della politica locale, e quindi dell’amministrazione, sia mutato rispetto al recente passato: noi difenderemo il nostro territorio a qualsiasi costo. E daremo tutto. Anche quando le decisioni non dipendono da noi, come nel caso di specie.

Anche, come nel caso di specie, non abbiamo poteri per legge che ci consenta di fermare quanto deciso altrove. Ma di sicuro le scelte nefaste che hanno riguardato Giugliano fino a ieri, non potranno mai materializzarsi, a differenza del passato, con la complicità o addirittura con l’avallo del livello locale. Nonostante ciò, c’è un punto della nota della “Sapna” che non mi piace e lo scriverò in una lettera indirizzata alla società domani di buon mattino. La “Sapna” scrive pure che “se nell’ottica di una collaborazione dovesse rendersi necessario il soccorso da parte della Sapna tramite la ricezione dei sopra citati rifiuti presso i propri impianti, la scrivente società ne darà tempestiva comunicazione al Comune prima del conferimento”.

Ecco perché la guardia resta alta e domani mattina ribadirò, sempre per iscritto alla società, che in qualsiasi momento troverà sempre di traverso la nostra città di fronte a qualsiasi scelta che preveda un solo sacchetto di rifiuti da scaricare sul nostro territorio. Barricate nelle istituzioni e, se serve, anche in piazza. Non saremo mai complici di chi calpesta la volontà delle comunità locali e non si preoccupa di tutelare e salvaguardare quei territori già devastati da decenni di scelte scellerate! Ringrazio i sindaci di tutta l’area a nord di Napoli per il sostegno e la partecipazione ad una battaglia a tutela della nostra città. Grazie. Giugliano non lo dimenticherà"