Piazza Municipio, bambini giocano tra vetri rotti e rifiuti di ogni genere davanti al Comune|VIDEO

La parte alta di piazza Municipio, la più vicina a palazzo San Giacomo, sede del Comune di Napoli, è uno dei pochi spazi in centro a disposizione dei bambini. Nei mesi scorsi avevamo documentato le scorribande in motorino da parte di giovanissimi che mettevano a rischio l'incolumità di giovani e piccini. Questa volta invece poniamo l'attenzione sulla pulizia e sul decoro della piazza, troppo spesso insufficiente per una città che accoglie un numero sempre maggiore di turisti.

La denuncia

"Sono davvero vergognose le condizioni in cui versa la piazza. Oggi è un pomeriggio come un altro perché troppo spesso ci troviamo a far giocare i nostri figli tra bottiglie di vetro ridotte in frantumi, rifiuti di ogni genere e cartoni abbandonati dai clochard. Mi sembra incredibile che tutto ciò accada peraltro a pochi metri dal Comune di Napoli, dove c'è il nostro caro Sindaco", denuncia a NapoliToday R.Rizzo, commerciante del centro storico.