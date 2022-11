L'officina dei veleni: la scoperta dei carabinieri nel Napoletano

Controlli presso un'autocarrozzeria di Palma Campania da parte dei carabinieri forestali di Roccarainola e di quelli della locale stazione, questi nell'ambito del contrasto agli smaltimenti illeciti.

I militari sul posto hanno trovato un "deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi", questi stoccati in un piazzale esterno. Circa 20 metri cubi di materiale, contravvenendo per i carabinieri "al disposto sul deposito temporaneo ed in parte esposti agli agenti atmosferici".

il locale adibito ad autocarrozzeria (pari a circa 300mq), il contiguo piazzale esterno (pari a circa 500 mq) ed il deposito incontrollato di rifiuti speciali sono stati posti in sequestro preventivo ed il 50enne titolare è stato denunciato.

Sul posto è stato accertato venissero effettuate delle operazioni di verniciatura di parti di carrozzeria di autoveicoli in assenza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, da cui il sequestro della stanza dove erano stoccate le vernici ed i solventi, una cabina forno adibita a verniciatura, e tre saldatrici.