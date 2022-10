Rifiuti speciali pericolosi a Palma Campania: nei guai un 60enne

I militari della stazione carabinieri forestale di Roccarainola, nell’ambito dei controlli diretti al contrasto degli smaltimenti illeciti ed abbandono di rifiuti a Palma Campania, deferivano in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria un 60enne del posto reo di effettuare un’attività di verniciatura in assenza della prevista autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

Nel controllo dell’attività commerciale, all’inteno di un’area di circa 150 mq, veniva rinvenuto un deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi prontamente sequestrati. i controlli, da parte dei militari dell’arma, continueranno nei prossimi giorni senza alcuna sosta a tutela della collettivita’ e dell’ambiente.