Rifiuti stipati fuori Palazzo Reale, la denuncia: “Turisti sbalorditi”

Incuria e degrado all’esterno di Palazzo Reale, in una zona di Napoli tra le più frequentate dai turisti. La denuncia arriva dal Comitato Portosalvo che, via social, ha condiviso alcuni scatti che ritraggono rifiuti stipati ad angolo dell’edificio che affaccia su piazza del Plebiscito. Non è escluso che la presenza del materasso – tra i rifiuti trovati – possa appartenere a qualche clochard in cerca di riparo.

“La cosa per noi più grave è che abbiamo visto transitare più volte i mezzi di Asia in piazza, ma praticamente non hanno pensato di raccogliere questi rifiuti. Questa è una cosa che non possiamo tollerare. Forse la cosa del cumulo di rifiuti si risolverà presto, ma non è tollerabile, ripeto, che gli operatori ecologici non si sono adoperati per raccoglierli”, spiega Antonio Pariante a NapoliToday.

“Sappiamo – continua - che c’è il problema dei clochard che, forse, sono stati sgomberati dalla Galleria Umberto e cercano altri posti per ripararsi. Questa, però, non può essere la soluzione. Anzi, visto anche il freddo di questi giorni, noi chiediamo ancora una volta al vescovo Battaglia di aprire a queste persone meno fortunate le chiese abbandonate”.

La replica di Asia

La presidentessa di ASIA, Maria De Marco, contattata da NapoliToday, fa sapere che si tratta di un materasso abbandonato illecitamente e che gli altri rifiuti risultano all'interno di un'area cantierizzata alla quale gli operatori ecologici non hanno accesso. La presidentessa De Marco, inoltre, ci fa sapere che ha già sollecitato la rimozione del rifiuto ingombrante, specificando, nel respingere le accuse mosse contro gli operatori ecologici, che per un ingombrante, in più abbandonato, ci vuole l'automezzo per ingombranti che è tutt'altro da quelli per porta a porta o per attrezzature stradali.