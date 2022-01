Rifiuti, la presidente di Asia: "A Napoli nessuna emergenza"

"Lo dico da napoletana: a Napoli non c'è nessuna emergenza rifiuti". Maria De Marco, presidente del Consiglio d'amministrazione di Asia si dice colpita dalle accuse che sono piovute nelle ultime settimane per i cumuli di rifiuti che sono comparsi in diverse zone della città dall'inizio dell'anno. "Stiamo vivendo una crisi passeggera, ma non possiamo parlare di emergenza. Le critiche che ci rivolgono non tengono conto che l'Azienda ha carenze strutturali storiche e che il Covid ha decimato il personale. In queste condizioni, le squadre non possono uscire in numero massiccio e la spazzatura si accumula".

La De Marco ha rimesso il mandato nelle mani del sindaco: "Siamo a scadenza naturale dell'incarico e questo gesto rappresenta una prassi. E' giusto che l'Amministrazione faccia le sue scelte". A scegliere lei, invece, fu Luigi de Magistris nel 2019, ma se le si chiede quanto questo abbia pesato nelle frecciate giunte a più riprese da Palazzo San Giacomo si limita ad affermare "...non mi interessa andare su questo terreno. Anche se quelle del sindaco sono state più bordate che frecciate. Ascoltando le ultime sua dichiarazioni, però, credo abbia compreso le nostre difficoltà".

Cumuli di rifiuti

La crisi attuale ha colpito Napoli in maniera 'democratica', ma alcune zone soffrono più di altre: "Abbiamo più difficoltà nell'area orientale e a Pianura, dove resiste il fenomeno di sversamenti illeciti. Ma anche all'Arenella, un quartiere più centrale, si è accumulata l'immondizia. Però non ci sono grandi tragedie in corso".

Il biodigestore

La città di Napoli non possiede impianti per lo smaltimento. Ciò rende il ciclo debole e soggetto a criticità. Per questo motivo, l'amministrazione ha posto molte speranze sulla realizzazione di un biodigestore, evoluzione di un sito di compostaggio, a Ponticelli. La cittadinanza, però, si oppone: "Le persone sono scottate da quanto abbiamo vissuto nel 2008 - afferma la De Marco - Compito del Comune è quello di spiegare che si tratta della migliore soluzione, che dobbiamo guardare alla spazzatura come una risorsa, che è una strada ecologica. E magari si potrebbero inserire comitati di cittadini nella gestione degli impianti".

L'umido

Una delle principali critiche rivolte all'Asia è che in molti quartieri la raccolta della frazione organica rasenta lo zero. "Quando sono arrivata, nel 2019, c'era stata la crisi dell'umido. L'azienda ritrò tutti i cassonetti perché quello che veniva trovato all'interno era contaminato da altri rifiuti e quindi era anti-economico lavorarlo. Poi, la carenza di personale ha reso difficile la redistribuzione dei cassonetti e la raccolta, ma allo stesso tempo abbiamo iniziato il porta a porta a Secondigliano e fatto diverse sperimentazioni. Sembriamo carenti su questo aspetto, ma serviamo il 50 per cento della città. Il resto dei cittadini può darci una mano con la differenziata nelle campane".

La fine della crisi

"Questa è un'azienda che ha affrontato l'emergenza del 2008: migliaia di tonnellate da raccogliere. Non avrà difficoltà a superare anche questa crisi passeggera non appena rientrerà parte del personale".