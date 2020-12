Rifiuti, De Marco (Pres. Asia Napoli): "In città cassonetti riempiti a tutte le ore"

“I rifiuti si trovano nelle aree dove i cassonetti si riempiono un attimo dopo il prelievo: se si rispettasse il turno di conferimento non ci sarebbe questa sensazione di disordine. Non esiste un quartiere di Napoli che sia immune”. Lo ha dichiarato la presidente di Asìa Maria De Marco, intervenendo a Barba&Capelli in onda su Radio Crc Targato Italia.

Sul servizio e sui disagi la presidente di Asìa ha precisato: “La normalità è garantita. Ci sono recuperi da fare come è accaduto al Vomero e all’Arenella qualche giorno fa. Se salta un turno si può creare disordine. Bisogna rincorrere i prelievi ed è normale essendoci sversamenti abusivi e illeciti. In città i rifiuti sono conferiti a tutte le ore e restano esposti perché noi non ritiriamo h24”.

Sui contagi all'interno della partecipata comunale, De Marco ha sottolineato: “Siamo una grande comunità, 2mila persone sono tante, siamo finiti anche noi nella curva dei contagi. La ricaduta è immediata, tutto è affaticato. C’è una continua riorganizzazione e andrebbe compreso come è strutturata l’azienda: i distretti sono come tante piccole aziende in una sola. Ci sono turni straordinari”.

Sul Natale la presidente di Asia ha risposto con grande amarezza: “Abbiamo perso colleghi e dipendenti. Abbiamo predisposto adeguamenti nelle zone più sensibili. Dobbiamo assumere, l’Amministrazione comunale ce lo consente, ma le procedure impiegano tempo e il nostro fabbisogno è di ieri”.