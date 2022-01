Napoli sporca, cumuli di rifiuti in centro (VIDEO)

E' ancora a rilento la raccolti rifiuti nella città di Napoli. Lo dimostrano i cumuli di immondizia che ancora oggi si trovano in diverse zone della città. Il video che pubblichiamo è stato girato nei vicoli dei Quartieri spagnoli, una delle aree della città dove la raccolta di fa palazzo per palazzo.

Il Covid-19 ha decimato l'Asia, già a corto di uomini e mezzi. Il numero di positivi al virus si aggirerebbe intorno alle 400 unità e il contagio non ha risparmiato neanche i lavoratori interinali presi per sostituire gli assenti. Il risultato è che davanti ai palazzi e agli incroci si trovano decine di sacchi di rifuti domestici che rendono ancora più complessa la già difficile circolazione di persone e mezzi nei Quartieri.

Ma segnalazioni arrivano anche da altri punti di Napoli. Il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Borrelli ha pubblicato un video sulle sue pagine social in cui mostra i cumuli di spazzatura ammassati all'esterno del Liceo Umberto, a Chiaia: "Troppe campane per la raccolta differenziata non vengono svuotate da giorni, la situazione è critica in diversi quartieri".

Durante la manifestazione dell'Unione sindacale di base contro la gestione della pandemia un lavoratore dell'Asia ha denunciato che "...da mesi sono stati chiesti i tamponi per il tracciamento del Covid, ma siamo stati derisi. Adesso, in maniera tardiva, ci stanno vaccinando".