Rifiuti: turisti e stop al termovalorizzatore. Il piano di Asia per evitare un'emergenza

La società in house del Comune ha varato 'Agosto pulito' per fronteggiare l'aumento di popolazione nel centro storico. Spazzatura in giacenza nei camion quando l'impianto di Acerra si fermerà per manutenzione

Sarà un agosto caldo non solo per le temperature ma anche per la raccolta rifiuti a Napoli. L'Asia, società del Comune di Napoli, vigila su due elementi che potrebbero determinare un'emergenza nei prossimi giorni: l'afflusso di turisti, che accrescerà la produzione di immondizia nel centro città, e la chiusura totale del Termovalorizzatore di Acerra per manutenzione. "Non siamo preoccupati, siamo convinti che non ci sarà alcuna difficoltà" ha assicurato il presidente di Asia Domenico Ruggiero in una lunga intervista a NapoliToday.

Turismo e rifiuti

La preoccupazione è che una città sporca sia meno affascinante e, quindi, per il primo tema è stato varato il piano 'Agosto pulito': "Stiamo pianificando una serie di interventi straordinari per la rimozione dei bivacchi dei senza fissa dimora - spiega Ruggiero - per evitare che possano essere di intralcio, fisico od olfattivo, ai visitatori che vogliono godere delle bellezze di Napoli". Un'iniziativa che ha fatto storcere il naso ai residenti delle periferie, secondo i quali ancora una volta si privilegia il centro: "Il turismo porta una quantità di rifiuti diversa - prosegue Ruggiero - Per ovviare a una frequenza molto più alta del solito dobbiamo intervenire in maniera straordinaria. Questi interventi diventeranno ordinari da gennaio 2024".

Se le strade di Napoli, anche quelle del turismo, appaiono sporche la responsabilità è anche di cittadini e visitatori: "La raccolta rifiuti ha delle regole, degli orari, dei giorni prestabiliti. Ma né i napoletani, né i turisti vogliono custodire il rifiuto a casa il tempo che serve. Se tutti lo gettano immediatamente il nostro sistema collassa".

Stop al termovalorizzatore

Secondo Ruggiero, Napoli non si farà trovare impreparata allo spegnimento delle linee dell'impianto di Acerra. "Abbiamo messo appunto un piano di backup che prevede camion con maggior spazi in caso di rallentamento della fase del recupero dell'indifferenziato. Ma, al momento per come siamo organizzati non dovremmo avere problemi, siamo in contatto con tutti gli impianti coinvolti".

La differenziata

Volgendo lo sguardo ai prossimi mesi, la sfida è quella di tornare a differenziare la frazione umida dei rifiuti, cosa non più possibile da anni in diversi quartieri della città: "Siamo partiti con 200 campane per l'organico e ne sistemeremo altre 150. Abbiamo cominciato con Fuorigrotta, quindi toccherà a Pianura e nel 2024 a tutte le altre Municipalità. Nella primavera del 2024 torneremo a raccogliere quantità rilevanti di umido.

I roghi di Napoli Est

Per giorni l'ex campo rom di via Mastellone, a Barra, è andato a fuoco, rilasciando nell'aria sostanze tossiche. L'area è utilizzata da tempo come discarica abusiva e l'Asia ha redatto un piano di smaltimento e carotaggi già da un anno, ma il Comune non lo ha mai realizzato. "Il primo preventivo ammontava a 4,5 milioni di euro, aggiornato ai costi attuali siamo a 5 milioni. Il Comune è alla ricerca dei fondi necessari che potrebbero arrivare dalla Regione Campania. Per fortuna a Napoli Est ci sono anche elementi positivi, come il porta a porta che adesso coinvolge il 55 per cento della popolazione".