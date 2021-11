Scorretta gestione dei rifiuti: multe di 500 euro a due passi dal Lungomare

ll Reparto di Tutela Ambientale della Polizia Locale di Napoli ha effettuato una serie di mirati controlli nei pressi di alcuni grandi condomini di via Chiatamone e di via Partenope. L’intervento si è reso necessario dopo aver ricevuto una serie di esposti per la scorretta gestione dei rifiuti solidi urbani.

A conferma delle segnalazioni ricevute gli uomini della Polizia Locale, costatato che alcuni condomini ed alcune utenze commerciali della zona avevano abbandonato i propri contenitori per la raccolta differenziata presso la postazione delle campane adibita alla raccolta di altro materiale, hanno elevato 10 verbali, alcuni per il conferimento fuori orario ed altri per la mancata differenziazione delle frazioni, per ognuno dei quali è prevista la sanzione di 500 €.

Oltre a contestare i verbali ai trasgressori gi Agenti hanno richiesto l’intervento di ASIA al fine di ripristinare la corretta distribuzione dei contenitori presso le utenze.