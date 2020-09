Metro Salvator Rosa: l'uscita chiusa diventa una discarica

E' chiuso dal 1 aprile l'ingresso secondario della stazione metro di Salvator Rosa. Una chiusura dettata da problemi di infiltrazioni che hanno causato un cedimento all'interno. Pochi giorni dopo il provvedimento, i cittadini hanno cominciato a usare le scale di accesso di via Girolamo Santacroce come una sorta di piccola discarica dove gettare i sacchetti di immondizia di ogni tipo.

I lavori di assestamento sono stati completati diverse settimane fa, ma l'accesso è rimasto chiuso per permettere al personale di contingentare meglio gli utenti, in rispetto alle norme anti-Covid. Sul cartello davanti alla saracinesca non è indicata la data di riapertura. L'Anm fa sapere che le scale vengono pulute periodicamente e che l'ingresso di via Girolamo Santacroce sarà riaperto quando l'emergenza sanitaria permetterà di passare all'80 per cento dei passeggeri.