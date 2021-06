Colti in flagrante mentre depositano i rifiuti in maniera irregolare

Gli agenti hanno provveduto a far ritirare dai trasgressori i sacchetti, per poi farli depositare nei giorni e negli orari consentiti.

Nell’ambito dei controlli del corretto conferimento dei rifiuti, Personale del Comando di Polizia Municipale ha colto in flagrante due cittadini che, nella zona del centro storico, erano intenti a depositare rifiuti in modo irregolare.

Nell’immediato, ai trasgressori è stato contestato il mancato rispetto delle modalità di conferimento di rifiuti ed al mancato rispetto degli orari di deposito, con l’applicazione della sanzione prevista dall’Ordinanza Sindacale n. 19/2019.

Il Personale ha provveduto, inoltre, a far ritirare dai trasgressori i sacchetti, per poi farli depositare nei giorni e negli orari consentiti.

Le attività di controllo del conferimento dei rifiuti rappresentano una priorità dei servizi e continueranno incessantemente soprattutto nelle zone del centro storico della Città, anche per reprimere l’abbandono di rifiuti ingombranti.