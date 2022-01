Incendiano rifiuti per il Cippo di Sant'Antonio e bloccano la strada: le immagini

Hanno prima "raccolto" i rifiuti, bloccando la strada, e poi li hanno incendiati. L'episodio è stato registrato questa notte a Napoli, nel quartiere Chiaia, precisamente in via Santa Maria della Neve. Il rogo sarebbe stato appiccato da alcuni ragazzini e - come si può vedere nel video diffuso dal consigliere regionale Borrelli - ha lambito anche alcuni terrazzi circostanti.

Il "cippo di Sant'Antonio" inscenato ha spaventato, infatti, i residenti che hanno subito allertato le forze dell'ordine e i vigili del fuoco. Quello di Chiaia, però, non è l'unico episodio del genere registrato in città e in provincia. Sono state tante le segnalazioni pervenute alle forze dell'ordine nelle scorse ore.