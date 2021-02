Il cimitero di Poggioreale diventa una discarica a cielo aperto: le immagini

Ancora enorme degrado registrato all’interno del cimitero di Poggioreale di Napoli. Come segnalato da dei cittadini al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, sono ancora disastrose le condizioni nel cimitero, divenuto ormai una sorta di discarica in alcuni punti. “Vorrei segnalare una situazione di degrado riscontrata a cimitero di Poggioreale. Li c’è la cappella di famiglia ma non riesco a raggiungere nemmeno la fontana per cambiare l‘acqua ai fiori per colpa di questa discarica.”- scrive una cittadina al Consigliere Borrelli.

"La situazione continua a non cambiare"

“Nonostante le tante segnalazioni fatte, nonostante le nostre innumerevoli denunce, la situazione continua a non cambiare. Dopo aver ricevuto la segnalazione l’abbiamo inoltrata alla direzione de cimitero che ci ha comunicato che l’area in questione è quella del il grande Ipogeo e che i rifiuti devono essere rimossi da Asia, che ha preparato un apposito preventivo e quindi gli incaricati del comune del Servizio tecnico Cimiteri sono in procinto di chiedere al bilancio somme necessarie da impegnare nell’operazione. ”- ha dichiarato il Consigliere Borrelli.