Turista torinese cammina tra i rifiuti: "Peccato, qui ci sono tesori inestimabili"

Napoli torna a essere sporca. Se ne accorgono i cittadini e, ovviamente, anche i turisti che da qualche settimana sono tornati a visitare la città. Bukaman si è imbattuto in un visitatore torinese che all'esterno dela Basilica dell'Annunziata, in pieno centro, è rimasto colpito dai cumuli di immondizia. "In questa città ho scoperto tesori inestimabili, com'è possibile questo scempio?".