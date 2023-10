Rifiuti abbandonati davanti al centro ippico: sequestrata area di settemila metri quadrati

I militari del nucleo carabinieri forestali di Pozzuoli, nell’ambito del controllo del territorio disposto dal Gruppo CCF di Napoli, in agro del comune di Giugliano in Campania procedevano al controllo di un centro ippico nel quale venivano rinvenuti, abbandonati sul suolo nudo, rifiuti speciali, liquami provenienti dal citato centro ippico che percolavano in acque superficiali.

Per tale motivo si procedeva al sequestro di un’area di 7000 metri quadri e il sequestro di circa 70 metri cubi di rifiuti. Il Proprietario un 55 enne del posto ed il gestore anch’egli 56 enne del posto venivano deferiti in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria per gestione illecita di rifiuti.

I controlli continueranno senza sosta nei prossimi giorni a tutela della collettività e dell’ambiente.