La protesta di una residente del centro storico: "Sono stanca e indignata dell'odore insolito e acre"

Lettera aperta, indirizzata a Comune e Municipalità di Tina, una residente di Calata Trinità Maggiore, per la rimozione delle campane della differenziata sulla strada ad alto flusso turistico e molto frequentata dalla movida giovanile.

"Sono stanca, demotivata e indignata dal tempo che passa...Sono stanca di richiudere scarti di aglio e cipolla, buccia di anguria, teste di merluzzo e resti di pollo nel freezer per aspettare il turno dell umido. Sono stanca dell'odore insolito e acre degli assorbenti e salvaslip che si uniscono alle cicche umide di sigarette. E stanca sono di sentire il profumo asiatico dei brick del latte o dello yougurt inacidito che devo sopportare per un’ intera settimana! Mi chiedo: come si fa a tenere in casa questo mix avvolgente di essenze. Mi chiedo altresì: voi tutti, che siete vivi e vi nutrite, dove gettate i resti della vostra quotidianità’? Mi scuso sin da ora se, da comune cittadino, mi sento in diritto di contribuire alla raccolta differenziata nella mia città’; e mi scuso ancora, se mi sento in diritto di riformulare per l’ennesima volta la mia richiesta: il ripristino delle campane ed almeno un cestino per piccoli rifiuti, fisso, su Calata Trinità Maggiore, per depositare l’incarto del gelato o della caramella o la cicca di sigaretta. Infine mi chiedo: se venissi a depositare la mia sgradevole e puzzolente immondizia davanti il grande portone del Comune, in Piazza Dante, o davanti quello di palazzo San Giacomo, penso che per rimuoverla (mi scuso per l’occupazione ingrata del suolo pubblico!) ci vorrà una semplice e tempestiva telefonata all’Asia per ripulire tutto in meno di un'ora!!!! La mia immondizia invece è obbligata ad attendere, (insieme agli scarafaggi e qualche topino di passaggio), a data da stabilirsi, la riunione del conclave, di tutti gli assessori, dell'intera giunta comunale, dell’ Asia, dei tecnici e degli ingegneri, e forse una segretaria. Saluti che emanano profumi".