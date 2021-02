Sede dell'associazione “La Stazione” usata come discarica: l'appello (FOTO)

Uno spazio che dei volontari hanno riconsegnato alla cittadinanza ma che gli stessi cittadini stanno maltrattando. È ciò che sta succedendo alla sede dell'associazione “La Stazione” a Boscoreale. Lo spazio antistante alla sede è sempre più spesso oggetto di sversamenti di rifiuti solidi urbani e viene utilizzato da alcuni incivili come una vera e propria discarica. La pandemia, e le limitazioni alle attività dell'associazione, hanno alimentato questo fenomeno a cui i volontari sono costretti a far fronte e che hanno deciso di denunciare, lanciando un appello alla cittadinanza.

L'appello dell'associazione

“L’associazione nasce circa dieci anni fa sul territorio boschese con l’idea di creare un centro di aggregazione culturale che riuscisse a dare spazio a idee sui vari temi sociali. Abbiamo sempre creduto che restare su un territorio gia? devastato e martoriato dai molteplici cambiamenti politici e affini, sia non solo una forma di resistenza ma anche un modo per creare realta? alternative di pensieri e azioni. Ma spesso, anzi quasi sempre, e? stato un percorso molto duro soprattutto per quanto riguarda la questione ambientale. Siamo figli/e di un Vesuvio devastato da anni di sversamenti illegali e politiche scellerate che hanno portato solo crisi, miseria e tumori. Le lotte ambientali che negli anni addietro hanno visto scendere in piazza la popolazione per difendere la propria terra, esponendosi anche in prima linea, non sono bastate a creare senso civico!

Ad oggi la situazione e? diventata pesante ed ingestibile, il nostro spazio viene usato di continuo come discarica e negli anni abbiamo trovato di tutto (spazzatura domestica, mobilio, scarti di materiale edile, cessi, lavandini, amianto e feci di animali ovunque). Abbiamo piu? volte denunciato questa situazione alle amministrazioni che si sono succedute nel corso degli anni e agli organi di competenza, ma non abbiamo mai avuto risposte concrete; abbiamo anche cercato di sensibilizzare le persone attraverso eventi (giornate ecologiche e incontri di informazioni sulla raccolta differenziata) ma forse tutto cio? non e? stato sufficiente.

In questo anno di pandemia in cui l’associazione non puo? svolgere le attivita? ludiche e culturali, nonostante le regole e le restrizioni ci siamo messi a disposizione della comunita? organizzando iniziative come - LA SPESA SOLIDALE, RACCOLTA INDUMENTI per i senza tetto e per la Bosnia - pulizia degli spazi anche al di fuori della stazione. Con cio? non vogliamo essere autoreferenziali ma cerchiamo di far capire alla cittadinanza che questo spazio deve essere di tutti e in quanto bene comune va salvaguardato e rispettato. Per questo, chiediamo ai cittadini e all’amministrazione locale una maggiore attenzione su uno spazio che potrebbe essere una realta? ancora piu? inclusiva soprattutto pensando ad una futura realizzazione della pista ciclabile di cui ci auguriamo che i lavori inizino al piu? presto”.