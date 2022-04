Lo specchio d'acqua diventa una discarica a cielo aperto: vergogna al Molo Beverello

Rifiuti, plastici e liquami hanno "invaso" lo specchio d'acqua all’altezza del Molo Beverello a Napoli, come segnalano dei cittadini al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli: “Questa è la situazione che si presenta al molo Beverello. Qui c'è una fogna a cielo aperto.”. “Abbiamo inoltrato la segnalazione alla Capitaneria di Porto e all’Autorità Portuale affinché si intervenga immediatamente” - dichiara Borrelli- “Bisogna proteggere i nostri mari ed i corsi d’acqua. I porti non sono delle fogne e non possono essere utilizzati per sversamenti illegali. L'Autorità portuale mi ha già fatto sapere che sta verificando la vicenda”.