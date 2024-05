Rifiuti, la città di Acerra vuole un risarcimento dal ministero

Risarcire la città di Acerra per il danno ambientale subito. È quanto sottolinea il sindaco, Tito d’Errico in una lettera inviata al Ministero dell’Ambiente al quale si chiede "di procedere, senza ulteriore ritardo, ad ogni azione amministrativa o giudiziaria finalizzata ad ottenere il risarcimento del danno ambientale accertato con sentenza definitiva a carico dei fratelli Pellini". Un atto che segue le indicazioni arrivate dal Consiglio comunale lo scorso 10 aprile, in cui i consiglieri di maggioranza (astenuti 5 dei 6 esponenti di minoranza presenti in aula) avevano dato mandato al sindaco di avviare ogni azione utile a rendere effettivo il ristoro.

"Domani mattina – spiega il sindaco - consegnerò questa richiesta direttamente al prefetto di Napoli nel corso di un tavolo di lavoro convocato dallo stesso Ufficio territoriale di Governo sul tema del contrasto ai roghi di rifiuti e che si terrà ad Acerra. L’amministrazione comunale continuerà a fare fino in fondo il suo dovere istituzionale per senso di responsabilità verso la città. Come già indicato dal Consiglio comunale, inoltre, siamo pronti anche a ricorrere al Tar competente in caso di protratta inerzia o di silenzio inadempiente da parte del Ministero, che ricordo essere l’unico soggetto legittimato ad esercitare il danno pubblico ambientale".