Sversava rifiuti ingombranti in strada: l'intervento della Municipale

Nell’ambito dei controlli mirati alla repressione dell’abbandono di rifiuti nel centro storico, Personale del Comando di Polizia Municipale di Afragola agli ordini del Col. dott. Michele Orlando ha individuato un veicolo Ape Piaggio trasportante rifiuti non pericolosi. Il personale del N.O.A., appositamente istituito per la repressione del fenomeno dello sversamento di rifiuti soprattutto di quelli ingombranti, ha colto in flagranza di reato un soggetto che era intento a depositare sulla strada diversi materiali e alcune suppellettili.

Il trasgressore è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Napoli, Nord procedendo al sequestro sia del veicolo utilizzato per il trasporto dei rifiuti e sia i rifiuti stessi, per il successivo smaltimento a carico del trasgressore. Al conducente del veicolo è stata contestata anche la circolazione senza copertura assicurativa e senza i documenti di circolazione, sottoponendo il veicolo anche a sequestro amministrativo. Il Sindaco prof. Antonio Pannone e l’Assessore alla Sicurezza Urbana e Polizia Locale geom. Mauro Di Palo hanno espresso soddisfazione per le attività svolte dal Nucleo Operativo Ambientale e hanno ribadito che le attività di controllo sul deposito dei rifiuti rappresentano una priorità dell’attività amministrativa rivolta al contrasto dell’abbandono di rifiuti ingombranti.