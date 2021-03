Rifiuti abbandonati e sversamenti illeciti, cittadini esausti: "Mancano i controlli"

Scampia lotta da anni con lo sversamento illecito di rifiuti. Lo sanno bene i giovani del Coordinamento Territoriale Scampia che, stufi della situazione, hanno esposto uno striscione (“Vietato scaricare rifiuti. Gli uomini non scaricano rifiuti, le bestie sì!”) nei pressi del lotto T A e T B a Via Pietro Germi, una delle zone più colpite da questo abbandono di rifiuti.

“Scampia fa parte dell’estrema periferia di Napoli, ma allo stesso tempo è il centro dell’area metropolitana di Napoli. Parliamo di una zona di passaggio dove troppo spesso vengono scaricati rifiuti illecitamente. Questo striscione lancia un messaggio anche per i cittadini e non solo le per le istituzioni. Da una parte ci sono persone di passaggio che abbandonano rifiuti di ogni genre, ma dall’altra ci sono anche persone del quartiere che lo fanno”, dice a NapoliToday Giuseppe Mancini.

“Chiediamo a tutti di denunciare”

“Soprattutto alle persone del quartiere vogliamo dare un doppio messaggio. Il primo è quello di amare di più il quartiere e aiutarci a farlo amare. Il secondo è quello di denunciare. Sappiamo che molti hanno paura di esporsi, ma abbiamo proposto di filmare gli sversamenti illeciti e girare tutto a noi. Saremo poi noi a denunciare il fatto alle autorità competenti. Solo con la denuncia, con l’intervento diretto, possiamo ottenere risultati. Bisogna punire chi sversa i rifiuti. Molti chiedono l’installazione di telecamere di videosorveglianza, ma questo non è sempre possibile. I tempi per richiederle sono lunghi e, inoltre, in alcune zone dove sono state installate gli sversamenti avvengono lo stesso. Facciamo ancora una volta un appello alle istituzioni, chiedendo un maggior controllo. Si potrebbero organizzare delle ronde da far girare sia di giorno che di notte. A Scampia non sappiamo cosa vuol dire una pattuglia della Municipale. Servirebbe, a nostro avviso, anche far vedere ogni tanto una pattuglia per dire che lo Stato c’è”, ha concluso.