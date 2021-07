Rifiuti abbandonati nel parcheggio Metro Chiaiano, sequestrata un'azienda

Una vera e propria discarica a cielo aperto ha portato al sequestro di un'azienda a Secondigliano.

Tutto è partito da una segnalazione giunta al comando della Polizia Municipale di Napoli che ha consentito agli agenti di riscontrare un ingente quantitativo di rifiuti speciali abbandonati nel parcheggio della metropolitana di Chiaiano. Il grosso cumulo di rifiuti, che si presume abbandonato da circa una settimana, occupava completamente il viale con numerosi sacchi contenenti materiali di risulta di attività di laccatura e polveri di processi di cromatura e simili.

Sul posto è intervenuto il Reparto Tutela ambientale ed una pattuglia dell'Unità Operativa territoriale di Secondigliano. Attraverso le indagini sui rifiuti trovati, è stata individuata un’azienda di Secondigliano che operava nel settore della verniciatura galvanica e processi di cromatura in un capannone di 500 metri quadri peraltro dotato di impianti di notevoli dimensioni.

Con una operazione congiunta con personale dell’Esercito Italiano, è stato ispezionato il capannone ed accertato - sostengono gli inquirenti - la "raccolta di rifiuti in sacchi neri, non conformi alla normativa, e la miscelazione di rifiuti speciali, derivanti dall’attività produttiva: polveri, stracci intrisi e latte contaminate, con i rifiuti urbani ordinari. Inoltre la documentazione amministrativa dell’impresa risultava carente e non immediatamente disponibile, così come risultava poco attendibile la documentazione sulla gestione dei rifiuti, considerata la miscelazione dei rifiuti ordinari con quelli speciali".

L'azienda è stata sequestrata e gli impianti fermati. Sequestrati anche i rifiuti pericolosi miscelati per i successivi adempimenti. Il titolare dell’impresa si è mostrato "immediatamente disponibile a ripristinare una corretta gestione dei rifiuti e dell’azienda nel più breve tempo possibile".